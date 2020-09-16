ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В "Дія" появится справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц

Киев, Среда 16 сентября 2020 14:22
В "Дія" появится справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц
Фото: центр "Дія" (president gov ua)
Автор: РБК-Украина

На портале государственных услуг "Дія" будет отображаться справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц. Электронную копию справки можно будет подавать в соответствующие органы через мобильное приложение.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Для получения справки необходимо будет зарегистрироваться в приложении "Дія" и пройти электронную идентификацию.

В справке будет отображаться полное имя внутренне перемещенного лица, дата рождения, город рождения, информация о паспорте, зарегистрированное и фактическое место проживания, номер и дата выдачи справки.

Напомним, ранее Кабмин одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты по электронным паспортам в приложении "Дія".

Кроме того, в приложении "Дія" появится квалифицированная электронная подпись.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика внутренне перемещенные лицаКабинет Министров Украиныдія
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь