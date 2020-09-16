В "Дія" появится справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц

На портале государственных услуг "Дія" будет отображаться справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц. Электронную копию справки можно будет подавать в соответствующие органы через мобильное приложение.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров Украины.
Для получения справки необходимо будет зарегистрироваться в приложении "Дія" и пройти электронную идентификацию.
В справке будет отображаться полное имя внутренне перемещенного лица, дата рождения, город рождения, информация о паспорте, зарегистрированное и фактическое место проживания, номер и дата выдачи справки.
Напомним, ранее Кабмин одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты по электронным паспортам в приложении "Дія".
Кроме того, в приложении "Дія" появится квалифицированная электронная подпись.