ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинцам могут разрешить перелеты с е-паспортом в приложении "Дія"

Киев, Среда 09 сентября 2020 14:45
Украинцам могут разрешить перелеты с е-паспортом в приложении "Дія"
Фото: для перелетов по Украине достаточно будет паспорта в смартфоне (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты с электронным паспортом в приложении "Дія". Это решение еще должна поддержать Верховная рада.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

В частности, украинцы получат возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт. Таким образом, вместо обычных паспортов достаточно будет иметь загруженные в приложение "Дія" цифровые образы этих документов. Решение принято с однодневной доработкой.

На сегодня пассажиров допускают в зоны вылета аэропортов исключительно на основании действительного документа, удостоверяющего личность.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появится электронная подпись, это позволит идентифицировать украинцев удаленно, без личного присутствия.

Кроме того, в правительстве рассказали, что через это приложение планируют наладить коммуникацию с жителями оккупированного Донбасса и упростить для них получение государственных услуг.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Кабинет Министров Украиныпаспортдія
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь