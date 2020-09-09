Украинцам могут разрешить перелеты с е-паспортом в приложении "Дія"

Фото: для перелетов по Украине достаточно будет паспорта в смартфоне (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты с электронным паспортом в приложении "Дія". Это решение еще должна поддержать Верховная рада.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

В частности, украинцы получат возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный е-паспорт. Таким образом, вместо обычных паспортов достаточно будет иметь загруженные в приложение "Дія" цифровые образы этих документов. Решение принято с однодневной доработкой.

На сегодня пассажиров допускают в зоны вылета аэропортов исключительно на основании действительного документа, удостоверяющего личность.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появится электронная подпись, это позволит идентифицировать украинцев удаленно, без личного присутствия.

Кроме того, в правительстве рассказали, что через это приложение планируют наладить коммуникацию с жителями оккупированного Донбасса и упростить для них получение государственных услуг.