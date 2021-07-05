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В приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 14:22
В приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты Фото: в "Дії" доступны COVID-сертификаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба.

Над проектом работали команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, Евроделегации, международных партнеров.

"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дії". На выходных завершили первый этап сверхсложного проекта", - сообщил чиновник.

В приложении &quot;Дія&quot; появились первые COVID-сертификаты

Скрин COVID-сертификата в "Дія"

Напомним, с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов.

Раньше в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дія".

Отметим, в ЕС с 1 июля действует цифровой ковид-сертификат EU Digital Covid Certificate, который включает один из трех видов информации.

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