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У додатку "Дія" з’явилися перші COVID-сертифікати

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 14:22
У додатку "Дія" з’явилися перші COVID-сертифікати Фото: в "Дії" доступні COVID-сертифікати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба.

Над проектом працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, Євроделегації, міжнародних партнерів.

"Цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам "Дія". На вихідних завершили перший етап надскладного проекту", - повідомив посадовець.

У додатку &quot;Дія&quot; з’явилися перші COVID-сертифікати

Скрін COVID-сертифікату в "Дії"

Нагадаємо, з якими країнами Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

Зазначимо, в ЄС з 1 липня діє цифровий ковід-сертифікат EU Digital Covid Certificate, який включає один з трьох видів інформації.

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