Приложение "Воздушная тревога" в телефоне: как установить прямо сейчас

Российские оккупанты нанесли удар рано утром 11 марта по аэродромам в Днепре, Луцке и Ивано-Франковску. Сообщается, что в некоторых западных областях около 5 утра не сработало оповещение воздушной тревоги.

Министерство трансформации разработало приложение для мобильных телефонов, которое оперативно и очень громко сообщает об опасности во всех регионах Украины.