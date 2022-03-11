Додаток "Повітряна тривога" в телефоні: як встановити прямо зараз

Додаток, який розробили в Міністерстві цифрової трансформації України, інформує про початок повітряної тривоги та про її закінчення.

Також додаток надсилає повідомлення про повітряну, хімічну, техногенну або про інші види тривог системи цивільної оборони.

Завантажити додаток можна по цьому посиланню.

Як використовувати додаток

1. Встановіть програму "повітряна тривога" через Google Play або App Store

2. Дайте додаток дозволу надсилати вам оповіщення та важливі попередження.

3. Виберіть область, в межах якої ви хочете отримувати сповіщення.

4. Відстежуйте початок і кінець повітряних тривог.

Важливо! Додаток не вимагає ніякої реєстрації, не збирає ніяких персональних даних про користувача або дані про геолокацію.

Оповіщення спрацьовують також при відключеному звуці телефону та іноді вони можуть стати єдиним оповіщенням, якщо з якоїсь причини не спрацювала сирена в населеному пункті.