Приложение российского "Альфа-банка" удалили из магазина Google Play

Мобильное приложение российского "Альфа-банка" больше недоступно в магазине Google Play.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Альфа-банка".
"Google Play тоже все", - заявили в российском финучреждении.
Ранее мобильное приложение российского "Альфа-банка" удалили из App Store.
Отметим, что "Альфа-банк" является крупнейшим частным финансовым учреждением Российской Федерации и четвертым по величине финансовым учреждением России в целом.
Напомним, в начале апреля США ввели полные блокирующие санкции против российских "Сбербанка" и "Альфа-банка". Американским компаниям запрещено вести с ними бизнес.
Мы также писали о том, что в НБУ заявили о том, что американские санкции не повлияют на работу "Альфа-банка" в Украине, поскольку финучреждение является независимым юридическим лицом.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, как российские банки пытаются обойти санкции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.