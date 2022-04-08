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Российские банки пытаются обойти санкции. Ермак рассказал, как именно

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 14:02
Российские банки пытаются обойти санкции. Ермак рассказал, как именно Фото: глава ОП Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл способ, с помощью которого российские банки обходят санкции. Он подчеркнул, что украинские специалисты будут отслеживать все попытки России обойти ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Андрея Ермака.

"Пятый пакет санкций ЕС коснулся четырех крупнейших банков России, которые позволяли своим клиентам торговать ценными бумагами. После введения санкций подобные процедуры запрещены", - написал Ермак.

Однако, по его словам, попавшие под санкции четыре крупнейших российских банка - "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-банк" и "Открытие" - нашли способ обойти ограничения. Они начали передавать иностранные активы своих клиентов брокерам.

Например, брокер "Сбербанка" переведет клиентов с иностранными ценными бумагами в инвестиционные компании "Брокеркредитсервис" (БКС) и АТОН. Как отметил Ермак, другие подсанкционные российские банки планируют предпринять аналогичные шаги.

"Мы будем бороться за то, чтобы санкции были введены против БКС и АТОН", - подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины будет отслеживать все попытки российских финансовых учреждений обходить санкции и вместе с западными партнерами оперативно реагировать на такие действия.

Напомним, 8 апреля Евросоюз ввел против России пятый пакет санкций за развязанную войну в Украине.

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