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Застосунок російського "Альфа-Банку" видалили з магазину Google Play

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Субота 16 квітня 2022 01:35
Застосунок російського "Альфа-Банку" видалили з магазину Google Play Фото: застосунок російського "Альфа-Банку" видалили з Google Play
Автор: Роман Мирончук

Мобільний застосунок російського "Альфа-Банку" більше недоступний в магазині Google Play.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Альфа-Банку".

"Google Play теж все", - заявили в російській фінустанові.

Раніше мобільний застосунок російського "Альфа-банку" видалили з App Store.

Зазначимо, що "Альфа-банк" є найбільшою приватною фінансовою установою Російської Федерації і четвертою за величиною фінансовою установою Росії в цілому.

Нагадаємо, на початку квітня США ввели повні блокуючі санкції проти російських "Сбербанку"і" Альфа-банку". Американським компаніям заборонено вести з ними бізнес.

Ми також писали про те, що в НБУ заявили про те, що американські санкції не вплинуть на роботу "Альфа-банку" в Україні, оскільки фінустанова є незалежною юридичною особою.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак розповів, як російські банки намагаються обійти санкції.

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Санкції проти Росії Альфа-Банк
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