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Приложение Apple Music исправило свои карты с Крымом

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Вашингтон, Среда 27 октября 2021 22:28
Приложение Apple Music исправило свои карты с Крымом Фото: приложение Apple Music исправило карту Украины без Крыма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Приложение Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом. Ранее на них полуостров изображался как часть России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - говорится в Facebook дипмиссии.

Напомним, ранее пользователи обнаружили в приложении Apple Music for Artists нашли карту Украины без Крыма. МИД Украины поручил посольству в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

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