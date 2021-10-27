ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Додаток Apple Music виправив свої карти з Кримом

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 27 жовтня 2021 22:28
Додаток Apple Music виправив свої карти з Кримом Фото: додаток Apple Music виправив карту України без Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Додаток Apple Music for Artists виправив свої карти з Кримом. Раніше на них півострів зображувався як частина Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в США.

"Прекрасна новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольству, що карти в додатку Apple Music for Artists, раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлені. Крим - це Україна", - йдеться в Facebook дипмісії.

Нагадаємо, раніше користувачі виявили в додатку Apple Music for Artists знайшли карту України без Криму. МЗС України доручило посольству в США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися в цій ситуації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Крим
NEWS
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
DAILY
Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг