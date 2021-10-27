Додаток Apple Music виправив свої карти з Кримом
Фото: додаток Apple Music виправив карту України без Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Додаток Apple Music for Artists виправив свої карти з Кримом. Раніше на них півострів зображувався як частина Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в США.
"Прекрасна новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольству, що карти в додатку Apple Music for Artists, раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлені. Крим - це Україна", - йдеться в Facebook дипмісії.
Нагадаємо, раніше користувачі виявили в додатку Apple Music for Artists знайшли карту України без Криму. МЗС України доручило посольству в США звернутися до компанії Apple, щоб розібратися в цій ситуації.