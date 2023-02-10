Прильотів не було: Кім уточнив дані про атаку "Шахедів"

Він також уточнив, що влучань у дрони також не було.

"У Миколаївській не було ні прильотів, ні влучень", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив, що ППО збили "Шахед".

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого окупанти запустили територією України безпілотні літальні апарати. Декілька груп дронів було помічено у напрямку Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

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