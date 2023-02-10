Прилетов не было: Ким уточнил данные об атаке "Шахедов"

Он также уточнил, что попаданий в дроны также не было.

"В Николаевской не было ни прилетов, ни попаданий", - говорится в сообщении.

Ранее глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что ПВО сбили "Шахед".

Напомним, что вечером 9 февраля оккупанты запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Несколько групп дронов были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

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