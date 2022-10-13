Прильоти, вибухи та пожежі: що відбувається в Бєлгороді та його околицях

Приліт після вильоту

У середині дня сталися вибухи у Бєлгороді, у місті працювали засоби протиповітряної оборони. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку на вулиці Губікіна, обійшлося без постраждалих. Руйнування серйозні, але не критичні для будівлі.

"Частина мешканців багатоквартирного будинку тимчасово виїхала до родичів", - заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, звинувативши, як і очікувалося, Збройні сили України.

Фото: наслідки прильоту ракети (t.me/vvgladkov)

Як писали місцеві Telegram-канали, в будинок влучив "уламок від чогось збитого в небі". Крім того, частина снаряду нібито впала на спортивний майданчик одного із місцевих ліцеїв. Також постраждав фасад офісної будівлі поряд із багатоповерхівкою, сильно пошкоджено припарковані автомобілі, довелося евакуювати близько 100 осіб.

Українська сторона заперечує звинувачення. Як заявили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, російські війська намагалися завдати удару по Харкову, але всі ракети, випущені із систем С-300, самоліквідувалися, а одна з них прилетіла в житловий будинок.

На інцидент також відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, удар ракетою по Білгороду доводить, що президенту Росії Володимиру Путіну не важливо, кого вбивати.

"Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета влучила в житловий будинок в російському Бєлгороді. Думаєте, будуть розслідування, покарані винні? Ні, Путіну не важливо, кого вбивати: українців чи росіян. Пропагандисти швидко придумають фейкове пояснення", - наголосив він.

Мінус прикордонний пункт

У другій половині дня бєлгородський губернатор повідомив про нібито обстріл митного пункту пропуску в Шебекіному (по дорозі на український Вовчанськ у Харківській області). Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Фото: у Шебекіному знищено прикордонний пункт (google.maps)

"У самого прикордонного переходу є значні руйнування. Він практично перестав існувати", - додав він.

Фото: наслідки обстрілу прикордонного пункту в Шебекіному (t.me/vvgladkov)

Українська сторона ніяк не коментувала інцидент.

Вибухи та пожежа на військовому складі

Увечері бєлгородські пабліки розповсюдили відео масштабної пожежі після вибуху у селищі Октябрьский. Повідомляється про високу ймовірність того, що є загиблі та постраждалі. При цьому уточнюється, що на території місцевого цукрового заводу знаходився склад із боєприпасами, а одразу за ним починається приватна забудова.

Фото: селище Октябрський знаходиться недалеко від кордону з Україною (google.maps)

Інформацію підтвердив губернатор Гладков. За його словами, склад з боєприпасами вибухнув нібито після обстрілу.

"Сталася їх (боєприпасів, - ред.) детонація. За попередніми даними жертв та постраждалих немає", - зазначив він і оголосив евакуацію місцевих жителів, яких вивозитимуть на безпечну відстань.

Як і у випадку з влучанням ракети у багатоповерхівку, він звинуватив у цьому обстрілі Збройні сили України. Українська сторона наразі не коментувала інцидент.