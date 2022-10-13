Летіла до Харкова. Російська ракета впала на житловий будинок у Бєлгороді (відео)

Російські війська намагалися завдати удару по Харкову. Однак усі ракети самоліквідувалися, а одна з них ударила по житловому будинку в Бєлгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ в Telegram .

Фото: наслідки удару російської ракети по житловому будинку у Бєлгороді (Telegram)

"Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі 3 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді. Оператор С-300, дякую від ЗСУ. Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою", - йдеться в повідомленні.

Російські Telegram-канали опублікували відео, на якому зображений момент влучання ракети в будинок.

Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки. Про жертв поки не повідомляється.