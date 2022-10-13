Прилеты, взрывы и пожары: что происходит в Белгороде и его окрестностях

Прилет после вылета

В середине дня произошли взрывы в Белгороде, в городе работали средства противовоздушной обороны. Одна из ракет попала в многоэтажку на улице Губикина, обошлось без пострадавших. Разрушения серьезные, но не критичные для здания.

"Часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам", - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обвинив, как и ожидалось, Вооруженные силы Украины.

Фото: последствия прилета ракеты (t.me/vvgladkov)

Как писали местные Telegram-каналы, в дом попал "осколок от чего-то сбитого в небе". Кроме того, часть снаряда якобы упала на спортивную площадку одного из местных лицеев. Также пострадал фасад офисного здания рядом с многоэтажкой, сильно повреждены припаркованные автомобили, пришлось эвакуировать около 100 человек.

Украинская сторона отрицает обвинения. Как заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, российские войска пытались нанести удар по Харькову, но все ракеты, выпущенные из систем С-300, самоликвидировались, а одна из них прилетела в жилой дом.

На инцидент также отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, удар ракетой по Белгороду доказывает, что президенту России Владимиру Путину не важно, кого убивать.

"Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в российском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, Путину не важно, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение", - подчеркнул он.

Минус пограничный пункт

Во второй половине дня белгородский губернатор сообщил о якобы обстреле таможенного пункта пропуска в Шебекино (по дороге на украинский Волчанск в Харьковской области). Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: в Шебекино уничтожен пограничный пункт (google.maps)

"У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать", - добавил он.

Фото: последствия обстрела пограничного пункта в Шебекино (t.me/vvgladkov)

Украинская сторона никак не комментировала инцидент.

Взрывы и пожар на военном складе

Вечером белгородские паблики распространили видео масштабного пожара после взрыва в поселке Октябрьский. Сообщается о высокой вероятности того, что есть погибшие и пострадавшие. При этом уточняется, что на территории местного сахарного завода находился склад с боеприпасами, а сразу за ним начинается частная застройка.

Фото: поселок Октябрьский находится недалеко от границы с Украиной (google.maps)

Информацию подтвердил губернатор Гладков. По его словам, склад с боеприпасами взорвался якобы после обстрела.

"Произошла их (боеприпасов, - ред.) детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет", - отметил он и объявил эвакуацию местных жителей, которых будут вывозить на безопасное расстояние.

Как и в случае с попаданием ракеты в многоэтажку, он обвинил в этом обстреле Вооруженные силы Украины. Украинская сторона по состоянию на данный момент не комментировала инцидент.