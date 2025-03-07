"Прильоти" в Тернополі, Харкові. Під ударом енергетика: що відомо про наслідки атаки

Росія здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл України, націлившись на енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах. Є "прильоти" у Харкові, Тернопільській, Одеській, Чернігівській областях, влучання у важливі об'єкти. Постраждали люди.
РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про наслідки масованої атаки.
З вечора російські терористи запустили ударні "Шахеди". Згодом стало відомо, що ворог застосував крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ближче до ранку в український повітряний простір почали залітати ракети з бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ писали й про зліт ранком винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", втім згодом це повідомлення було видалено.
З огляду на попередження від Повітряних сил протягом атаки, ворог застосував ударні дрони "Шахед", балістику, крилаті ракети морського і повітряного базування.
При цьому, як розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, під час цього удару було наймасовіше застосування ворогом "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Війська РФ використали майже 20 таких ракет.
"Росіяни застосували звичну тактику: вийти з бухти, вдарити та повернутися. Зранку в морі ще перебували три одиниці, дві з них - споряджені. Сказати, що це якась подія незвичайна, не можна", - сказав він.
За його словами, від початку року це було третє застосування крилатих ракет з акваторії Чорного моря, по одному ракетному удару було в січні, лютому і тепер в березні.
"Тобто не можна сказати, що вони їх активно використовують, але тим не менше, з початку року це було наймасовіше застосування, майже два десятки ракет вони випустили з акваторії Чорного моря", - зазначив Плетенчук.
Під час ракетно-дронової атаки міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія продовжує свій енергетичний терор.
"Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання", - написав він у Facebook.
Міністр зазначив, що "РФ намагається завдати болю саме звичайним українцям", обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити Україну без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам.
"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - зазначив глава Міненерго.
Пізніше стало відомо, що окупанти здійснили вже 17-ту комбіновану атаку на обʼєкти газової інфраструктури Групи "Нафтогаз". Пошкоджено виробничі потужності, що забезпечують видобуток газу.
"Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка пошкоджень. Група "Нафтогаз" вживає всіх необхідних заходів для відновлення роботи потужностей, що були атаковані ворогом", - повідомив керівник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак.
Спочатку ворог вчергове вдався до масованої дронової атаки Одещини. У передмісті Одеси загорілися три житлових приватних будинки. Під ударами були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.
Зокрема, Росія пошкодила вже шостий енергообʼєкт ДТЕК у регіоні.
"Вже четверту ніч поспіль ворог завдає руйнівних ударів по енергетичних обʼєктах ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака", - заявили у компанії.
Також пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі споруди, газопровід та автомобілі. Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад дві з половиною тисячі місцевих жителів.
Вранці ворог випустив по регіону і ракети. В Подільському районі внаслідок падіння уламків однієї з крилатих ракет загорівся приватний одноповерховий житловий будинок, ще чотири будинки пошкоджені. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.
Крім того, вночі внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 приватних будинків у Подільському районі Одеської області.
Під час ракетної атаки під ударом зокрема опинився Тернопіль. Мер міста Сергій Надал повідомив про удар по місту.
"Працюють необхідні служби. Не публікуйте фото і відео. Детальніше згодом", - написав він у Facebook.
Згодом начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода уточнив, що внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.
"Можуть бути обмеження з подачею газу. Сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки", - проінформував Негода.
В ефірі телемарафону він розповів, що було влучання 2 із 6 ракет у газотранспортну мережу, 4 ракети сили ППО збили, також в регіоні було збито 2 "Шахеди".
"Пожежа ліквідована. Але є небезпека щодо падіння тиску в газовій мережі в багатьох населених пунктах. Ми вже про це попередили. Зараз працюємо в першу чергу по об'єктах соціальної інфраструктури. І звісно звертаємося також до всіх жителів: якщо є можливість, то максимально обмежити споживання газу, в тому числі й до непобутових споживачів", - сказав Негода.
Надал своєю чергою заявив, що облгаз відключив непобутових споживачів через падіння тиску в мережах. Також можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не відновиться.
Вранці російська балістика атакувала Харків, ракета влучила у середмістя в Київському районі. Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З-під уламків будівлі дістали жінку, її передали лікарям, розповів мер Ігор Терехов.
На місці удару по інфраструктурі сталася пожежа. Пошкоджений також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуювали усіх мешканців.
Як згодом уточнив голова ОВА Олег Синєгубов, противник завдав удару по місту ракетою "Іскандер". Наразі триває відновлення теплопостачання у 8 багатоквартирних будинках - це 670 абонентів.
"Виникло загоряння 5 автомобілів та 10 гаражів, було загоряння у квартирі будинку. Пошкоджено понад 30 будинків приватного сектора", - написав Синєгубов.
Наразі в Харкові 8 постраждалих від ранкової атаки.
За даними Повітряних сил, були атаки балістичними ракетами по Полтавській області. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. Дві людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані.
Також пошкоджено два приватних житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.
Уночі сильний вибух пролунав у Прилуках. Вранці голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про пошкодження виробничого об'єкта.
"Російські терористи атакували українські обʼєкти критичної інфраструктури.На Чернігівщині вибухи лунали на Прилуччині - пошкоджений один із виробничих обʼєктів. Незмінно: Росія - терорист. Терористів треба зупиняти силою", - написав він у Telegram-каналі.
На світанку ворог атакував Прикарпаття. Його ціллю були інфраструктурні об'єкти.
"Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Щира подяка нашим оборонцям неба", - написала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Через російську ракетну атаку Польща з союзниками підіймала свою військову авіацію. Як зазначає командування ЗС Польщі у соцмережі Х, армія активізувала для чергування винищувачі, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки привела у стан найвищої готовності.
"У зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації РФ, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що головною ціллю під час масованих ударів путінських терористів залишається українська енергетика. Крім того, посилилися ворожі удари по українському газовидобутку у січні-лютому поточного року - після того, як Україна припинила транзит російського газу своєю територією через завершення контракту.
Зауважимо, що сьогодні сталася перша масована комбінована дроново-ракетна атака РФ по Україні з моменту призупинення військової допомоги та надання розвідданих українським Силам оборони з боку США.
Як повідомляли низка західних ЗМІ, така пауза суттєво вплине на відбиття Україною атак, водночас, як переконують джерела РБК-Україна, можливий демарш адміністрації Трампа у сфері розвідданих не вплине на здатність нашої ППО "бачити". Більше про це - в окремому матеріалі.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані Повітряних сил ЗСУ, міністра енергетики Германа Галущенка, заяви голів ОВА та мерів міст, дані ДСНС, Нацполіції, Генпрокуратури та обласних прокуратур, Групи "Нафтогаз", МВС, командування ЗС Польщі у соцмережі Х та інші джерела.
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