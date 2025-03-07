"Прилеты" в Тернополе, Харькове. Под ударом энергетика: что известно о последствиях атаки

Россия провела очередной массированный ракетно-дроновой обстрел Украины, нацелившись на энергетическую и газовую инфраструктуру в разных регионах. Есть "прилеты" в Харькове, Тернопольской, Одесской, Черниговской областях, попадания в важные объекты. Пострадали люди.
РБК-Украина в материале собрало все, что известно о последствиях массированной атаки.
С вечера российские террористы запустили ударные "Шахеды". Впоследствии стало известно, что враг применил крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Ближе к утру в украинское воздушное пространство начали залетать ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ писали и о взлете утром истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", впрочем, впоследствии это сообщение было удалено.
Учитывая предупреждения от Воздушных сил в течение атаки, враг применил ударные дроны "Шахед", баллистику, крылатые ракеты морского и воздушного базирования.
При этом, как рассказал в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, во время этого удара было самое массовое применение врагом "Калибров" из акватории Черного моря. Войска РФ использовали почти 20 таких ракет.
"Россияне применили привычную тактику: выйти из бухты, ударить и вернуться. Утром в море еще находились три единицы, две из них - снаряженные. Сказать, что это какое-то событие необычное, нельзя", - сказал он.
По его словам, с начала года это было третье применение крылатых ракет из акватории Черного моря, по одному ракетному удару было в январе, феврале и теперь в марте.
"То есть нельзя сказать, что они их активно используют, но тем не менее, с начала года это было самое массовое применение, почти два десятка ракет они выпустили из акватории Черного моря", - отметил Плетенчук.
Согласно обнародованной сводке Воздушных сил, всего войска РФ запустили по Украине 261 средство воздушного нападения - 67 ракет разных типов и 194 дронов. Сбить удалось 34 ракеты и 100 дронов, еще 86 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.
В частности, уничтожено:
Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входящих в статистику сбитых) - не достигли своих целей.
Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000.
"Стоит отметить, что французские истребители, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", - заявили в Воздушных силах.
Во время ракетно-дроновой атаки министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Россия продолжает свой энергетический террор.
"Снова под массированным ракетно-дроновым обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины. Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения", - написал он в Facebook.
Министр отметил, что "РФ пытается причинить боль именно обычным украинцам", обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить Украину без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам.
"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за официальными сообщениями", - отметил глава Минэнерго.
Позже стало известно, что оккупанты совершили уже 17-ю комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз". Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа.
"Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений. Группа "Нафтогаз" принимает все необходимые меры для восстановления работы мощностей, которые были атакованы врагом", - сообщил руководитель Группы "Нафтогаз" Роман Чумак.
Сначала враг в очередной раз прибегнул к массированной дроновой атаке Одесской области. В пригороде Одессы загорелись три жилых частных дома. Под ударами были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.
В частности, Россия повредила уже шестой энергообъект ДТЭК в регионе.
"Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. За последние 2,5 недели это уже шестая атака", - заявили в компании.
Также повреждены и разрушены по меньшей мере 10 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные постройки, газопровод и автомобили. Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч местных жителей.
Утром враг выпустил по региону и ракеты. В Подольском районе в результате падения обломков одной из крылатых ракет загорелся частный одноэтажный жилой дом, еще четыре дома повреждены. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.
Кроме того, ночью в результате ракетной атаки повреждены 16 частных домов в Подольском районе Одесской области.
Во время ракетной атаки под ударом в частности оказался Тернополь. Мэр города Сергей Надал сообщил об ударе по городу.
"Работают необходимые службы. Не публикуйте фото и видео. Подробнее позже", - написал он в Facebook.
Надал в свою очередь заявил, что облгаз отключил небытовых потребителей из-за падения давления в сетях. Также возможны ограничения с подачей горячей воды и централизованного отопления, если давление не восстановится.
Впоследствии начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода уточнил, что в результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект.
"Могут быть ограничения с подачей газа. Силы ПВО сбили вражескую ракету. Жертв нет. Соответствующие службы ликвидируют последствия", - проинформировал Негода.
В эфире телемарафона он рассказал, что было попадание 2 из 6 ракет в газотранспортную сеть, 4 ракеты силы ПВО сбили, также в регионе было сбито 2 "Шахеда".
"Пожар ликвидирован. Но есть опасность падения давления в газовой сети во многих населенных пунктах. Мы уже об этом предупредили. Сейчас работаем в первую очередь по объектам социальной инфраструктуры. И конечно обращаемся также ко всем жителям: если есть возможность, то максимально ограничить потребление газа, в том числе и к небытовым потребителям", - сказал Негода.
Впоследствии он дал брифинг по поводу последствий атаки в регионе, где уже сообщил, что противник осуществил запуск 7 ракет по Тернопольщине и сбить с них удалось 5, остальные - попали в важный объект критической инфраструктуры.
"Произошло возгорание газа, силами ГСЧС ликвидированы последствия. По состоянию на сейчас пожар полностью ликвидирован. Нет жертв и травмированных...О ситуации с воздухом. Сейчас проводят замеры качества воздуха. О результате исследований сообщат впоследствии", - сказал он
Утром российская баллистика атаковала Харьков, ракета попала в центр города в Киевском районе. Удар был нанесен по гражданскому инфраструктурному объекту. Из-под обломков здания достали женщину, ее передали врачам, рассказал мэр Игорь Терехов.
На месте удара по инфраструктуре произошел пожар. Поврежден также многоквартирный дом, который находится рядом. Из него эвакуировали всех жителей.
Как впоследствии уточнил председатель ОВА Олег Синегубов, противник нанес удар по городу ракетой "Искандер". Сейчас продолжается восстановление теплоснабжения в 8 многоквартирных домах - это 670 абонентов.
"Возникло возгорание 5 автомобилей и 10 гаражей, было возгорание в квартире дома. Повреждено более 30 домов частного сектора", - написал Синегубов.
Сейчас в Харькове 8 пострадавших от утренней атаки.
По данным Воздушных сил, были атаки баллистическими ракетами по Полтавской области. В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. Два человека травмированы, среди них ребенок. Они госпитализированы.
Также повреждены два частных жилых дома и бытовой газопровод. Количество отключенных абонентов устанавливается.
Ночью сильный взрыв прогремел в Прилуках. Утром глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил о повреждении производственного объекта.
"Российские террористы атаковали украинские объекты критической инфраструктуры. На Черниговщине взрывы раздавались на Прилуччине - поврежден один из производственных объектов. Неизменно: Россия - террорист. Террористов надо останавливать силой", - написал он в Telegram-канале.
На рассвете враг атаковал Прикарпатье. Его целью были инфраструктурные объекты.
"Во время воздушной тревоги в области раздались взрывы. Работали силы ПВО. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Искренняя благодарность нашим защитникам неба", - написала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Из-за российской ракетной атаки Польша с союзниками поднимала свою военную авиацию. Как отмечает командование ВС Польши в соцсети Х, армия активизировала для дежурства истребители, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привела в состояние высокой готовности.
"В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации РФ, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация", - говорится в заявлении.
Напомним, что главной целью во время массированных ударов путинских террористов остается украинская энергетика. Кроме того, усилились вражеские удары по украинской газодобыче в январе-феврале текущего года - после того, как Украина прекратила транзит российского газа по своей территории из-за завершения контракта.
Заметим, что сегодня произошла первая массированная комбинированная дроново-ракетная атака РФ по Украине с момента приостановления военной помощи и предоставления разведданных украинским Силам обороны со стороны США.
Как сообщали ряд западных СМИ, такая пауза существенно повлияет на отражение Украиной атак, в то же время, как убеждают источники РБК-Украина, возможный демарш администрации Трампа в сфере разведданных не повлияет на способность нашей ПВО "видеть". Больше об этом - в отдельном материале.
При подготовке материала использовались: данные Воздушных сил ВСУ, министра энергетики Германа Галущенко, заявления глав ОВА и мэров городов, данные ГСЧС, Нацполиции, Генпрокуратуры и областных прокуратур, Группы "Нафтогаз", МВД, командования ВС Польши в соцсети Х и другие источники.
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