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Прильоти по депо, суднах і дата-центрах: Зеленський розкрив, куди РФ била вночі

13:20 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Прильоти по депо, суднах і дата-центрах: Зеленський розкрив, куди РФ била вночі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Російські окупанти в ніч на вівторок, 29 вересня, били по житлових будинках, дата-центрах, іноземних суднах і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Просто терористи, які і вдень, і вночі б'ють по життю, по наших людях, по суто цивільних об'єктах", - наголосив глава держави.

У столиці внаслідок удару було пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки. На Одещині ворожі прильоти зафіксували по навчальному закладу, гуртожитку та двох іноземних суднах.

Під російськими ударами цієї ночі опинилася низка інших регіонів країни. Зазнали обстрілів Київська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Волинська та Рівненська області.

Прильоти по депо, суднах і дата-центрах: Зеленський розкрив, куди РФ била вночіПрильоти по депо, суднах і дата-центрах: Зеленський розкрив, куди РФ била вночіПрильоти по депо, суднах і дата-центрах: Зеленський розкрив, куди РФ била вночіПрильоти по депо, суднах і дата-центрах: Зеленський розкрив, куди РФ била вночіПрильоти по депо, суднах і дата-центрах: Зеленський розкрив, куди РФ била вночіПрильоти по депо, суднах і дата-центрах: Зеленський розкрив, куди РФ била вночі

Фото: наслідки ворожих ударів по Україні (ДСНС)

Зеленський зазначив, що були пошкоджені енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки. Він додав, що ліквідація наслідків ворожих ударів триває безперервно.

Нагадаємо, вночі та зранку окупанти атакували Одесу й область. Вісім людей були поранені, зруйноване цивільне підприємство, пошкоджені порт, ліцей і притулок для тварин.

Крім того, вночі росіяни завдали близько 10 ударів по Житомирській області. Пошкоджені транспортна та паливна інфраструктура й цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

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