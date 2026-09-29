Пошкоджені порт, притулок для тварин та ліцей, є поранені: наслідки атаки на Одесу та область

Росіяни вночі та зранку атакували Одесу та область: зруйноване підприємство, пошкоджені порт, ліцей і притулок для тварин. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака , голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС .

"Ворог не припиняє атакувати обʼєкти цивільної інфраструктури Одещини", - написав Кіпер.

За його даними, внаслідок ударів зазнало руйнувань цивільне підприємство. Там постраждали 6 людей.

Також пошкоджено портову інфраструктуру, ліцей, притулок для тварин, приватний житловий будинок, легковий і вантажний транспорт. Ще двоє людей постраждали. У кількох місцях виникли пожежі.

У ДСНС уточнили, що загалом на Одещині постраждали 8 людей. Пошкоджено житлові будинки та притулок для тварин. Руйнувань зазнали також виробниче підприємство, складські приміщення, гімназія, гуртожиток, легковий та вантажні автомобілі. Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Під час роботи рятувальникам заважали повторні сигнали повітряної тривоги.

Наслідки атак по Одесі

Лисак повідомив, що вночі та зранку ворог атакував інфраструктуру міста. Виникла пожежа, її вже загасили.

Внаслідок атаки на інфраструктуру знищено три вантажівки, ще вісім пошкоджено. Також постраждали будівлі. Спершу Лисак писав, що обійшлося без травмованих. Пізніше він додав, що попередньо є двоє постраждалих. Інформацію уточнюють.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія атакувала Україну ракетами та 152 ударними дронами.