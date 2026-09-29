Прилеты по депо, судам и дата-центрам: Зеленский раскрыл, куда РФ била ночью
Российские оккупанты в ночь на вторник, 29 сентября, били по жилым домам, дата-центрам, иностранным судам и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Просто террористы, которые и днем, и ночью бьют по жизни, по нашим людям, по чисто гражданским объектам", - подчеркнул глава государства.
В столице в результате удара были повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, а также жилые дома. В Одесской области вражеские прилеты зафиксировали по учебному заведению, общежитию и двум иностранным судам.
Под российскими ударами этой ночью оказался ряд других регионов страны. Подверглись обстрелам Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Волынская и Ровенская области.
Фото: последствия вражеских ударов по Украине (ГСЧС)
Зеленский отметил, что повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия и жилые дома. Он добавил, что ликвидация последствий вражеских ударов продолжается непрерывно.
Напомним, ночью и утром оккупанты атаковали Одессу и область. Восемь человек были ранены, разрушено гражданское предприятие, поврежден порт, лицей и приют для животных.
Кроме того, ночью россияне нанесли около 10 ударов по Житомирской области. Повреждены транспортная и топливная инфраструктура и гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче.