Прилеты по депо, судам и дата-центрам: Зеленский раскрыл, куда РФ била ночью

Российские оккупанты в ночь на вторник, 29 сентября, били по жилым домам, дата-центрам, иностранным судам и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Просто террористы, которые и днем, и ночью бьют по жизни, по нашим людям, по чисто гражданским объектам", - подчеркнул глава государства.

В столице в результате удара были повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, а также жилые дома. В Одесской области вражеские прилеты зафиксировали по учебному заведению, общежитию и двум иностранным судам.

Под российскими ударами этой ночью оказался ряд других регионов страны. Подверглись обстрелам Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Волынская и Ровенская области.

Фото: последствия вражеских ударов по Украине (ГСЧС)

Зеленский отметил, что повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия и жилые дома. Он добавил, что ликвидация последствий вражеских ударов продолжается непрерывно.