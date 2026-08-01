Прильоти в будинки, палають склади і є жертви: всі наслідки атаки на Київ

Росіяни в ніч проти 1 серпня масовано атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у кількох районах столиці пошкоджені будинки, виникли пожежі та є жертви.
РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.
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Приблизно о 01:30 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ фіксували пуски ракет, всі вони летіли в напрямку столиці. Атака продовжувалася близько 30 хвилин з невеликим перервами, тож у місті було чути неодноразову серію вибухів. Відбій тривоги оголосили о 02:48.
У Telegram-каналах мер Києва Віталій Кличко та КМВА вказано, що наразі наслідки обстрілу зафіксовано у Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському та Шевченківському районах.
Детальніше щодо кожного з них розповідаємо нижче. Також зауважимо, що за даними кореспондента РБК-Україна, після ударів в столиці місцями зникло світло.
В цьому районі наслідки наразі зафіксовані у кількох місцях. Зокрема:
Тут за даними місцевої влади, впали уламки на території нежитлової забудови. Відомо, що палають складські приміщення.
У Голосіївському районі теж зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови.
Мер Києва о 02:33 інформував, що в житловому будинку, де є заблоковані люди, сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах.
Окрім того, у Шевченківському районі сталася пожежа на автомийці.
Спочатку місцева влада повідомила про одного загиблого. Однак станом на 02:46, кількість загиблих зросла до 3, а серед постраждалих вже п'ятеро людей. Всіх поранених медики госпіталізували.
Оновлено о 03:04
"Наразі 10 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Всі поранені перебувають у лікарнях", - уточнив Кличко.
Оновлено о 03:16
За даними КМВА, у Києві вже 4 загиблих і 13 постраждалих.
Нагадаємо, що в ніч на 30 липня росіяни також завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися кілька міст, зокрема Київ.
Зокрема, тоді внаслідок обстрілу в двох районах виникли пожежі в торгових павільйонах, на території гаражного кооперативу та в п’ятиповерховій нежитловій будівлі. Були також постраждалі та загиблий.
Також ми писали, що, за даними The Guardian, Росія своїм ударом по Києву знищила завод американської компанії Terminal Autonomy, яка виробляє високоточні дрони.