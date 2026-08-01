Прильоти в будинки, палають склади і є жертви: всі наслідки атаки на Київ

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ворог кілька разів вдарив балістикою;

наслідки зафіксовані у Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах;

місцями в столиці зникло світло;

щонайменше в двох будинках заблоковані люди;

четверо людей загинули, ще 13 поранені.

Чим били росіяни

Приблизно о 01:30 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ фіксували пуски ракет, всі вони летіли в напрямку столиці. Атака продовжувалася близько 30 хвилин з невеликим перервами, тож у місті було чути неодноразову серію вибухів. Відбій тривоги оголосили о 02:48.

Наслідки обстрілу Києва 1 серпня

У Telegram-каналах мер Києва Віталій Кличко та КМВА вказано, що наразі наслідки обстрілу зафіксовано у Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському та Шевченківському районах.

Детальніше щодо кожного з них розповідаємо нижче. Також зауважимо, що за даними кореспондента РБК-Україна, після ударів в столиці місцями зникло світло.

Солом'янський район

В цьому районі наслідки наразі зафіксовані у кількох місцях. Зокрема:

внаслідок влучання виникла пожежа в 6-поверховій нежитловій будівлі;

палають авто на парковці;

внаслідок падіння уламків ракети у п'ятиповерхівці заблоковані люди, а у дворі - пожежа.

Дарницький район

Тут за даними місцевої влади, впали уламки на території нежитлової забудови. Відомо, що палають складські приміщення.

Голосіївський район

У Голосіївському районі теж зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови.

Шевченківський район

Мер Києва о 02:33 інформував, що в житловому будинку, де є заблоковані люди, сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах.

Окрім того, у Шевченківському районі сталася пожежа на автомийці.

Жертви і постраждалі

Спочатку місцева влада повідомила про одного загиблого. Однак станом на 02:46, кількість загиблих зросла до 3, а серед постраждалих вже п'ятеро людей. Всіх поранених медики госпіталізували.

Оновлено о 03:04

"Наразі 10 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Всі поранені перебувають у лікарнях", - уточнив Кличко.

Оновлено о 03:16

За даними КМВА, у Києві вже 4 загиблих і 13 постраждалих.