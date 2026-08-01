Прилеты в дома, пылают склады и есть жертвы: все последствия атаки на Киев

Россияне в ночь на 1 августа массированно атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела в нескольких районах столицы повреждены дома, возникли пожары и есть жертвы.
РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.
Главное:
Приблизительно в 01:30 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.
Параллельно Воздушные силы ВСУ фиксировали пуски ракет, все они летели в направлении столицы. Атака продолжалась около 30 минут с небольшим перерывами, поэтому в городе была слышна неоднократная серия взрывов. Отбой тревоги был объявлен в 02:48.
В Telegram-каналах мер Киева Виталий Кличко и КМВА указано, что последствия обстрела зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах .
Детальнее о каждом из них рассказываем ниже. Также заметим, что по данным корреспондента РБК-Украина, после ударов в столице местами пропал свет.
В этом районе последствия зафиксированы в нескольких местах. В частности:
Здесь по данным местных властей, рухнули обломки на территории нежилой застройки. Известно, что горят складские помещения.
В Голосеевском районе тоже зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки.
Мэр Киева в 02:33 информировал, что в жилом доме, где заблокированы люди, произошло частичное разрушение на первом и втором этажах.
Кроме того, в Шевченковском районе произошел пожар на автомойке.
Сначала местные власти сообщили об одном погибшем. Однако по состоянию на 02:46 количество погибших возросло до 3, а среди пострадавших уже пять человек. Всех раненых медики госпитализировали.
Обновлено в 03:04
"На данный момент в столице 10 пострадавших в результате атаки врага. Все раненые находятся в больницах", - уточнил Кличко.
Обновлено в 03:16
По данным КМВА, в Киеве уже 4 погибших и 13 пострадавших.
Напомним, что в ночь на 30 июля россияне тоже совершили комбинированный удар по Украине. Под атакой оказались несколько городов, в том числе Киев.
В частности, тогда в результате обстрела в двух районах возникли пожары в торговых павильонах, на территории гаражного кооператива и в пятиэтажном нежилом здании. Были также пострадавшие и погибший.
Также мы писали, что по данным The Guardian, Россия своим ударом по Киеву уничтожила завод американской компании Terminal Autonomy, которая производит высокоточные дроны.