"Прильоти" балістики і десятків дронів: чим РФ атакувала вночі та як відпрацювала ППО

"У ніч на 20 лютого противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 107 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовані влучання балістичної ракети та 21 ударного дрону на 14 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на одній локації.