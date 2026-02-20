"Прилеты" баллистики и десятков дронов: чем РФ атаковала ночью и как отработала ПВО

"В ночь на 20 февраля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 107 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксированы попадания баллистической ракеты и 21 ударного дрона на 14 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на одной локации.