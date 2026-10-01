"Прильот" по Південному мосту у Києві: пошкодження не критичні, але метро ще не пускають

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили двома дронами по Південному мосту у Києві. Внаслідок ворожої атаки було зупинено рух наземного транспорту і метро.

Крім того, російський безпілотник влучив у школу у Києві, де перебували 104 дитини. На момент удару всі учні та персонал перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.