UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

"Прильот" по Південному мосту у Києві: пошкодження не критичні, але метро ще не пускають

14:55 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Південний міст у Києві (Getty Images)

У Києві відновили рух наземного громадського транспорту через Південний міст після атака російських безпілотників. Водночас конструкції метро досі обстежують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Рух наземного громадського транспорту через Південний міст відновлюється у звичайному режимі. За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди", - йдеться у заяві.

Зазначається, що автобуси №№ 22, 91 наразі курсують за звичайними схемами руху.

"На Південному мосту тривають обстеження конструкцій метро. Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково", - наголосили у КМДА.

Наразі поїзди "зеленої" лінії курсують між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір".

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили двома дронами по Південному мосту у Києві. Внаслідок ворожої атаки було зупинено рух наземного транспорту і метро.

Крім того, російський безпілотник влучив у школу у Києві, де перебували 104 дитини. На момент удару всі учні та персонал перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДАКиївЮжный мостВійна в Україні