"Прильот" по Південному мосту у Києві: пошкодження не критичні, але метро ще не пускають

У Києві відновили рух наземного громадського транспорту через Південний міст після атака російських безпілотників. Водночас конструкції метро досі обстежують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Рух наземного громадського транспорту через Південний міст відновлюється у звичайному режимі. За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди", - йдеться у заяві.
Зазначається, що автобуси №№ 22, 91 наразі курсують за звичайними схемами руху.
"На Південному мосту тривають обстеження конструкцій метро. Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково", - наголосили у КМДА.
Наразі поїзди "зеленої" лінії курсують між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір".
Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили двома дронами по Південному мосту у Києві. Внаслідок ворожої атаки було зупинено рух наземного транспорту і метро.
Крім того, російський безпілотник влучив у школу у Києві, де перебували 104 дитини. На момент удару всі учні та персонал перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.