"Прилет" по Южному мосту в Киеве: повреждения не критичны, но метро еще не пускают

Напомним, сегодня россияне ударили двумя дронами по Южному мосту в Киеве. В результате вражеской атаки было остановлено движение наземного транспорта и метро.

Кроме того, российский беспилотник попал в школу в Киеве, где находились 104 ребенка. В момент удара все ученики и персонал находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.