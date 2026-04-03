Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ

Головне: РФ атакувала Україну "Шахедами", балістикою, ракетами з Ту-95 та Ту-160. Підіймала МіГ-31К.

Всього було 37 ракет та 542 дрони. ППО збила/подавила 25 ракет і 515 безпілотників.

Київська область : приліт у багатоповерхівку в Обухові та удар по ветклініці у Фастові (загинуло 20 тварин). 1 людина загинула, 8 постраждалих.

: приліт у багатоповерхівку в Обухові та удар по ветклініці у Фастові (загинуло 20 тварин). 1 людина загинула, 8 постраждалих. Харків під ударами дві доби: всього 37 влучань. Пошкоджено 25 багатоповерхівок та храм, вибито 500 вікон. 5 поранених.

під ударами дві доби: всього 37 влучань. Пошкоджено 25 багатоповерхівок та храм, вибито 500 вікон. 5 поранених. Житомирська область : атакована інфраструктура. Загинула людина, 4 поранених деблокували з-під завалів. 15 будинків пошкоджено.

: атакована інфраструктура. Загинула людина, 4 поранених деблокували з-під завалів. 15 будинків пошкоджено. Суми : влучання у ТРЦ в центрі міста, 4 поранених, серед них водій маршрутки.

: влучання у ТРЦ в центрі міста, 4 поранених, серед них водій маршрутки. Полтава . Пошкоджена багатоповерхівка та гараж. 1 травмований.

. Пошкоджена багатоповерхівка та гараж. 1 травмований. Аварійні відключення введені у Києві та деяких областях.

Польща підіймала винищувачі та приводила ППО у найвищу готовність.

Чим атакувала РФ

З 579 ворожих цілей протиповітряною обороною збито/подавлено 541 ціль – 26 ракет та 515 безпілотників різних типів, а саме:

0 з 10 балістичних ракет "Іскандер-М".

24 з 25 крилатих ракет Х-101;

2 з 2 крилатих ракет "Іскандер-К";

515 з 542 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас".

Є влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

Київська область

Під ударом опинилися Обухівський, Бучанський та Фастівський райони.

Обухів: дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Постраждали 5 людей, серед них дитина.

Фото: в Обухові дрон влетів у багатоповерхівку, у Чабанах приліт по будівлі ветклініки (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Бучанський район: пошкоджено 3 багатоповерхівки, автосалон та навчальний заклад.

Загинув 51-річний чоловік, ще одна людина постраждала.

Фото: дрон упав між дитсадком і школою у Вишневому на Київщині (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Фастівщина: пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Двоє поранених. Атаковано ветклініку - загинуло близько 20 тварин.

Харків

Місто під масованим ударом другу добу. Зафіксовано 37 влучань по 18 локаціях. Вчора ворог вперше застосував реактивні безпілотники.

Всього в місті пошкоджено 25 багатоповерхових будинків, вибито понад 500 вікон.

Київський район: пряме влучання у квартиру між 2 та 3 поверхами.

Основ’янський район: згорів дах офісної споруди, пошкоджено храм.

Шевченківський район: через падіння уламків "Шахеда" спалахнули авто, є постраждалі.

Фото: російський терор проти харківʼян триває вже другу добу поспіль (t.me/ihor_terekhov)

У місті внаслідок атак постраждало щонайменше п’ятеро людей.

Житомирська область

Ракетно-дроновий удар припав по житловій забудові та цивільній інфраструктурі.

Одна людина загинула. Ще чотири - постраждали, їх деблокували з-під завалів. Пошкоджено щонайменше 15 будинків.

Суми

У центрі міста стався приліт по ТРЦ. Пошкоджено будівлю та вікна. Загальна кількість поранених у місті зросла до чотирьох осіб, серед яких водій маршрутки.

Фото: дрон влучив у торгівельно-розважальний центр в Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)

Крім того, в області окупанти скинули авіабомби на Шостку. Пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Загинула 59-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Полтава

Дрон впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна багатоповерхівки та гараж. Одна людина травмована.

Аварійні відключення світла

Через атаки ситуація в енергосистемі різко загострилася. Запроваджено два типи обмежень: екстрені/аварійні відключення (графіки не діють) у Києві, на Житомирщині та Черкащині.

Продовжили дію погодинних графіків на Миколаївщині та Полтавщині.

Знеструмлення через обстріли та нові пошкодження мереж зафіксовано у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Міжнародна реакція

Польща під час ракетно-дронової атаки РФ по Україні підіймала в небо винищувачі та приводила системи ППО і радіолокаційної розвідки у стан найвищої готовності через російські ракети поблизу своїх кордонів. Оперативне командування ЗС Польщі назвало ці дії превентивними.