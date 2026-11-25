У Києві троє людей дістали поранення внаслідок влучання російського дрона у двір 16-поверхівки ввечері 24 листопада. Поліція оприлюднила фото наслідків атаки на Шевченківський район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
За даними поліції, російські війська атакували столицю безпілотниками ввечері 24 листопада.
У Шевченківському районі після влучання дрона у двір виникла пожежа на першому та другому поверхах 16-поверхового житлового будинку.
Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, дитячий садок, офісне приміщення, готель та автомобілі.
Поранень дістали троє місцевих мешканців віком 21, 59 та 74 роки.
Медики надали їм допомогу без госпіталізації. Поліцейські документують наслідки російського обстрілу.
Нагадаємо, ввечері 24 листопада після атаки РФ у Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа у 16-поверхівці та її дворі. Тоді міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих, яким надали допомогу на місці.
Того ж дня російські дрони атакували й Голосіївський район столиці. Рятувальники ліквідували пожежі після удару по нежитловій будівлі. Унаслідок тієї атаки загиблих і постраждалих не було.