Нагадаємо, ввечері 24 листопада після атаки РФ у Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа у 16-поверхівці та її дворі. Тоді міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих, яким надали допомогу на місці.

Того ж дня російські дрони атакували й Голосіївський район столиці. Рятувальники ліквідували пожежі після удару по нежитловій будівлі. Унаслідок тієї атаки загиблих і постраждалих не було.