В Киеве три человека получили ранения в результате попадания российского дрона во двор 16-этажки вечером 24 ноября. Полиция опубликовала фото последствий атаки на Шевченковский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
По данным полиции, российские войска атаковали столицу беспилотниками вечером 24 ноября.
В Шевченковском районе после попадания дрона во двор возник пожар на первом и втором этажах 16-этажного жилого дома.
Также повреждены соседние многоэтажки, детский сад, офисное помещение, гостиница и автомобили.
Ранения получили трое местных жителей в возрасте 21, 59 и 74 лет.
Медики оказали им помощь без госпитализации. Полицейские документируют последствия российского обстрела.
Напомним, вечером 24 ноября после атаки РФ в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в 16-этажке и ее дворе. Тогда городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших, которым оказали помощь на месте.
В тот же день российские дроны атаковали и Голосеевский район столицы. Спасатели ликвидировали пожары после удара по нежилому зданию. В результате той атаки погибших и пострадавших не было.