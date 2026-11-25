Напомним, вечером 24 ноября после атаки РФ в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в 16-этажке и ее дворе. Тогда городской голова Киева Виталий Кличко сообщал о двух пострадавших, которым оказали помощь на месте.

В тот же день российские дроны атаковали и Голосеевский район столицы. Спасатели ликвидировали пожары после удара по нежилому зданию. В результате той атаки погибших и пострадавших не было.