"Приліт" балістики та десятків дронів: ЗСУ розкрили деталі нічного обстрілу росіян

Російські війська вночі запустили по території України балістичну ракету та більше сотні дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 18 лютого противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків, близько 80 із них – це "Шахеди", - повідомили у Повітряних силах.
Відомо, що напад росіян вночі відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 100 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.
При цьому зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих у трьох місцях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Російські війська щоночі атакують Україну, використовуючи ударні дрони та ракети різних типів, зокрема балістику.
Нагадаємо, вчора, 17 лютого, російські війська здійснили чергову масовану атаку по інфраструктурі України, застосувавши ударні безпілотники, стратегічну авіацію та крилаті ракети. Під удари потрапили кілька областей.
Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Львові, Івано-Франківську, Бурштині, Запоріжжі та інших містах.
За даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні 29 різних ракет та 396 дронів. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 18 безпілотників. За попередніми даними станом на 09:30, силами протиповітряної оборони збито або подавлено 392 повітряні цілі.