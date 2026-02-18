"Приліт" балістики та десятків дронів: ЗСУ розкрили деталі нічного обстрілу росіян

"У ніч на 18 лютого противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків, близько 80 із них – це "Шахеди", - повідомили у Повітряних силах.

Відомо, що напад росіян вночі відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 100 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих у трьох місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.