Понад 400 цілей за ніч: ППО знищила всі крилаті ракети, але балістика прорвалася

У ніч на 17 лютого російські окупанти запустили по Україні 29 ракет різних типів та 396 дронів. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 18 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває - у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Також падіння уламків збитих цілей відбулося на восьми локаціях.

Зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 18 ударних безпілотників на 13 локаціях.

Є влучання та падіння уламків

За попередніми даними станом на 09:30, силами протиповітряної оборони збито або подавлено 392 повітряні цілі, а саме:

За даними військових, у ніч на 17 лютого Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши різні типи ракет та безпілотників. Зокрема, ворог використав:

Атака РФ 17 лютого

Сьогодні вночі та зранку Україна знову перебувала під масованою атакою російської армії. Окупанти завдали ударів по низці населених пунктів у різних регіонах країни.

Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Львові, Івано-Франківську, Бурштині, Запоріжжі та інших містах.

Унаслідок обстрілів зафіксовано масштабні пожежі та пошкодження інфраструктури. Частина населених пунктів залишилася без водо- та теплопостачання.

В Одесі суттєвих ушкоджень зазнав енергетичний об’єкт ДТЕК.

Також в місті було влучання в багатоповерховий будинок, постраждали люди.

У Бурштині Івано-Франківської області після удару в оселях мешканців зникли централізоване теплопостачання та гаряча вода.

У Дніпрі під час ворожої атаки сталася пожежа в одному з районів міста. Також пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки по Україні в ніч на 17 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.