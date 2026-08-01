Прилет баллистики в Киеве попал на бодикамеру полицейских (видео)

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Россияне в ночь на 1 августа массированно атаковали Киев баллистикой. Несколько из таких прилетов попали на бодикамеру полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.