Приліт у 17-поверхівку, потрощені авто: з'явилися фото наслідків атаки на Київ

Нічний обстріл України 28 січня

Російські війська сьогодні вночі, 28 січня, дронами та ракетами атакували кілька регіонів України, пошкоджень зазнала критична інфраструктура.

Так, під ранок армія РФ вдарила по Запоріжжю. Постраждали двоє людей. Також внаслідок пожежі, яка виникла на місці влучання, постраждали понад 100 квартир і 20 машин.

Окрім того, у ніч на 28 січня Росія знову обстріляла Одесу. Були застосовані ударні безпілотники, Кілька об'єктів, включно з релігійним комплексом і житловою забудовою, зазнали ушкоджень, проте попередньо постраждалих немає.

Також унаслідок атаки РФ на Київщину постраждала Білогородська громада. Пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок, є двоє загиблих. Ще четверо людей звернулося за медичною допомогою. Молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння.