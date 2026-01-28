Прилет в 17-этажку, разбитые авто: появились фото последствий атаки на Киев

Ночной обстрел Украины 28 января

Российские войска сегодня ночью, 28 января, дронами и ракетами атаковали несколько регионов Украины, повреждениям подверглась критическая инфраструктура.

Так, под утро армия РФ ударила по Запорожью. Пострадали два человека. Также в результате пожара, который возник на месте попадания, пострадали более 100 квартир и 20 машин.

Кроме того, в ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Были применены ударные беспилотники, несколько объектов, включая религиозный комплекс и жилую застройку, получили повреждения, однако предварительно пострадавших нет.

Также в результате атаки РФ на Киевщину пострадала Белогородская община. Повреждения получил многоквартирный дом, есть двое погибших. Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения.