Прилеты в детсад и жилые дома. Ахтырка подверглась ракетному удару, есть раненые

По его словам, около 05:00 по Ахтырке был нанесен ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам, загорелись складские помещения.

"Ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри. Пострадали многие частные дома. Удары в общем пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". Это тот самый, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда погибли люди", - отметил Живицкий.

Он добавил, что в результате сегодняшнего удара ранены не менее пяти человек.

Фото: последствия ракетного удара по Ахтырке (t.me/Zhyvytskyy)