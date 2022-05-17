Прильоти в дитсадок і житлові будинки. Охтирка зазнала ракетного удару, є поранені

За його словами, близько 05:00 по Охтирці було завдано ракетного удару. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах, загорілися складські приміщення.

"Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під'їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждали багато приватних будинків. Удари загалом припали по центральній частині міста і масиву "Дачний". У храмі вибило вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який в перші дні війни бомбили рашисти, тоді загинули люди", - зазначив Живицький.

Він додав, що в результаті сьогоднішнього удару поранено не менше п'яти осіб.

Фото: наслідки ракетного удару по Охтирці (t.me/Zhyvytskyy)