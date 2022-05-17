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Прильоти в дитсадок і житлові будинки. Охтирка зазнала ракетного удару, є поранені

Фото: наслідки ракетного удару по Охтирці (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська вранці 17 травня 2022 року завдали ракетного удару по Охтирці (Сумська область). В результаті постраждали п'ятеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

За його словами, близько 05:00 по Охтирці було завдано ракетного удару. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах, загорілися складські приміщення.

"Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під'їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждали багато приватних будинків. Удари загалом припали по центральній частині міста і масиву "Дачний". У храмі вибило вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який в перші дні війни бомбили рашисти, тоді загинули люди", - зазначив Живицький.

Він додав, що в результаті сьогоднішнього удару поранено не менше п'яти осіб.

Фото: наслідки ракетного удару по Охтирці (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ударі по селищу Десна в Чернігівській області, в результаті якого є загиблі та багато постраждалих. У цьому селищі знаходиться навчальний центр Сухопутних військ.

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Сумская областьАхтыркаВійна Росії проти України