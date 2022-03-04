Прилетел на эвакуацию. Под Волновахой сбили вражеский вертолет

Украинские военные в пятницу, 4 марта, смогли сбить российский вертолет Ми-8 под Волновахой Донецкой области. Он прилетел, чтобы эвакуировать пилота самолета СУ-25, который ранее сбили ВСУ,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.