Прилетел на эвакуацию. Под Волновахой сбили вражеский вертолет
Украинские военные в пятницу, 4 марта, смогли сбить российский вертолет Ми-8 под Волновахой Донецкой области. Он прилетел, чтобы эвакуировать пилота самолета СУ-25, который ранее сбили ВСУ,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.
"За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили. Ждем еще", - написал он.
Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что подразделению противовоздушной обороны удалось сбить вражеский штурмовик СУ-25 под Волновахой.
Вчера в этом же регионе был сбит российский истребитель СУ-34, которым осуществляли бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города.
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