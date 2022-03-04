Прилетів на евакуацію. Під Волновахою збили ворожий вертоліт

Українські військові в п'ятницю, 4 березня, змогли збити російський вертоліт Мі-8 під Волновахою Донецької області. Він прилетів, щоб евакуювати пілота літака СУ-25, який раніше збили ЗСУ,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.