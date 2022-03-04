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Над Волновахой был сбит вражеский штурмовик Су-25

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Украина , Пятница 04 марта 2022 12:02
Над Волновахой был сбит вражеский штурмовик Су-25 Фото: над Волновахой сбили российский штурмовик Су-34 (ООС)
Автор: Каролина Гайдук

Подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил 4 марта сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Самолет был сбит над Волновахой (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу штаба ООС.

"Сегодня, в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Этот самолет бомбил жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Пилот катапультировался, ведутся активные поиски", - говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали вражеский самолет. Вблизи Волновахи в Донецкой области был сбит российский истребитель СУ-34.

Напомним, над городом Ирпень (Киевская область) был сбит вражеский самолет Су-30.

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