"Прилет" в Кривом Роге: появились подробности вечерней атаки на город

В результате вражеского прилета в Кривой Рог было полностью разрушено предприятие. Информация о потерях уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ВГА Александра Вилкула в Telegram.
"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр'". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются", - написал Вилкул.
Напомним, вчера утром российские оккупанты обстреляли Кривой Рог из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Снаряды упали прямо в жилую застройку Ингулецкого района. Вследствие чего погибли два человека.
Добавим, вечером снова стало известно об обстреле города. Прилеты зафиксировали в районе Радушного.
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