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"Приліт" у Кривому розі: з'явилися подробиці вечірньої атаки на місто

Фото: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок ворожого прильоту в Кривий Ріг було повністю зруйноване підприємство. Інформація щодо втрат уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ВЦА Олександра Вілкула в Telegram.

"Закінчується ліквідація наслідків учорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр'". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищене. Втрати уточнюються"', - написав Вілкул.

Нагадаємо, вчора вранці російські окупанти обстріляли Кривий Ріг із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди впали просто у житловій забудові Інгулецького району. Внаслідок чого загинули двоє людей.

Додамо, ввечері знову стало відомо про обстріл міста. Прильоти зафіксували у районі Радушного.

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