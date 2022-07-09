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В Кривом Роге снова раздаются взрывы. Есть прилет в пригороде

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Кривой Рог, Суббота 09 июля 2022 19:48
В Кривом Роге снова раздаются взрывы. Есть прилет в пригороде Фото: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Кривом Роге снова раздаются громкие взрывы. На данный момент известно о прилете в пригороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Сообщается, что вечером в Кривом Роге снова слышны взрывы. Жителей города просят оставаться в укрытиях.

Как уточнил начальник местной военной администрации Александр Вилкул, зафиксирован прилет в районе Радушного.

"Автотранспорту и населению полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются", - добавил он.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты обстреляли Кривой Рог из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Снаряды упали прямо в жилой застройке Ингулецкого района.

В результате обстрела погибли два человека. Также повреждена школа и несколько домов.

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