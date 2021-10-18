Прилепа розповів про запуск нової кріптовалютної біржі в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського IT-бізнесмена, CEO-проекту Богдана Прилепи.

За його словами, компанія Prof-IT, яка спеціалізується на розробці блокчейн-рішень і кріптовалютних бірж по всьому світу, вже закінчує розробку Qmall.

Запуск біржі заплановано на листопад 2021 року, а сама презентація відбудеться на BlockchainUA, яка пройде в Києві 3 листопада.

"Унікальність проекту в тому, що це буде перша українська біржа, повністю регульована Мінціфри і Нацбанком, також ми розробляємо серйозну платформу для одного з міністерств, поки залишимо інтригу, це буде великий прорив для України", - підкреслив Прилепа.

Бізнесмен вважає, що українська легальна кріптобіржа потрібна обов'язково, адже торгувати на закордонних біржах дуже небезпечно. Відомі випадки, коли там заморожують рахунки і люди не можуть отримати свої гроші. На таких біржах часто відбуваються внутрішні хакерські атаки.

Тому вкрай необхідно, щоб біржа була українською, щоб мала свій офіс в країні. Це додаткова гарантія безпечного інвестування та безпечної роботи з криптовалютою в Україні, відзначає він.

"Крім того, плюсом вітчизняної біржі буде навчання трейдинговим операціям і підвищення фінансової грамотності при роботі з криптовалютою і візьме на себе це завдання дві компанії це cryptology.key і проект 001k. Адже в планах нашої компанії є створення курсів для фінансової грамотності та навчання торгівлі на біржі. Нарешті, на такій біржі не буде монет, які були створені тільки для того, щоб шахрайством виманювати у людей гроші", - підсумував Прилепа.

Співвласником проекту Qmall також є IT-бізнесмен Микола Удянський, учасник ТОП-100 найбагатших українців 2021 року.

Prof-IT також зараз в процесі запуску ще трьох бірж в Австрії, Англії та Малайзії.