Прикрылся войной в Иране: Сийярто помчался в Москву выпрашивать гарантии на нефть и газ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в РФ, чтобы убедиться, что его стране и в дальнейшем будут доступны нефть и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сийярто в Facebook .

Венгерский министр отметил, что войны в мире ставят чрезвычайные вызовы для национальной и энергетической безопасности Венгрии.

"Война в Украине и кризис на Ближнем Востоке - это два вооруженных конфликта, которые одновременно вызывают беспокойство. Венгрия хочет держаться в стороне от любых войн, и для нас безопасность Венгрии и венгерского народа всегда на первом месте", - говорится в его заявлении.

По словам Сийярто, украинцы якобы блокируют поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Он добавил, что с другой стороны, Хорватия обсуждает право Венгрии покупать нефть страны-агрессора морским путем.

"В результате войны в Иране все мировое морское снабжение нефти и газа столкнулось с чрезвычайными вызовами из-за закрытия Ормузского пролива, где происходит треть мировой торговли нефтью", - отметил венгерский министр.

Сийярто надеется на гарантию от РФ

Глава МИД Венгрии сообщил, что прибыл в Москву, чтобы убедиться, что нефть и газ будут доступны для страны и во время кризиса.

"И я здесь, чтобы убедиться и получить гарантию, что необходимое для энергообеспечения нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию, несмотря на изменение обстоятельств и глобальный энергетический кризис, по той же цене, по которой россияне поставляют в Венгрию", - подчеркнул он.

Предвыборная забота о венграх

Также Сийярто прибегнул к предвыборной риторике - в частности, заявил, что от российских энергоносителей будет зависеть размер коммунальных платежей венгров.

"Если энергоносители из России не поступят в Венгрию, то, к сожалению, о снижении коммунальных платежей для домохозяйств также придется забыть", - пояснил он.