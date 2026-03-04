Прикрылся войной в Иране: Сийярто помчался в Москву выпрашивать гарантии на нефть и газ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в РФ, чтобы убедиться, что его стране и в дальнейшем будут доступны нефть и газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сийярто в Facebook.
Венгерский министр отметил, что войны в мире ставят чрезвычайные вызовы для национальной и энергетической безопасности Венгрии.
"Война в Украине и кризис на Ближнем Востоке - это два вооруженных конфликта, которые одновременно вызывают беспокойство. Венгрия хочет держаться в стороне от любых войн, и для нас безопасность Венгрии и венгерского народа всегда на первом месте", - говорится в его заявлении.
По словам Сийярто, украинцы якобы блокируют поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Он добавил, что с другой стороны, Хорватия обсуждает право Венгрии покупать нефть страны-агрессора морским путем.
"В результате войны в Иране все мировое морское снабжение нефти и газа столкнулось с чрезвычайными вызовами из-за закрытия Ормузского пролива, где происходит треть мировой торговли нефтью", - отметил венгерский министр.
Сийярто надеется на гарантию от РФ
Глава МИД Венгрии сообщил, что прибыл в Москву, чтобы убедиться, что нефть и газ будут доступны для страны и во время кризиса.
"И я здесь, чтобы убедиться и получить гарантию, что необходимое для энергообеспечения нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию, несмотря на изменение обстоятельств и глобальный энергетический кризис, по той же цене, по которой россияне поставляют в Венгрию", - подчеркнул он.
Предвыборная забота о венграх
Также Сийярто прибегнул к предвыборной риторике - в частности, заявил, что от российских энергоносителей будет зависеть размер коммунальных платежей венгров.
"Если энергоносители из России не поступят в Венгрию, то, к сожалению, о снижении коммунальных платежей для домохозяйств также придется забыть", - пояснил он.
Скандальное заявление Сийярто
Напомним, 26 февраля Сийярто заявил, что Украина якобы требует денег и поставки оружия в обмен на возобновление работы нефтепровода "Дружба". Его слова прозвучали после того, как временного поверенного в делах Венгрии в Украине вызвали в МИД.
Венгерский министр сказал, что украинцы якобы признали, что трубопроводы "закрыты по политическим причинам". По его словам, Украина якобы признала, что нет "никаких физических или технических причин" для того, чтобы не возобновлять поставки, что "это исключительно политические причины".