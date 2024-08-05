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Прикривали піхоту. Третя штурмова показала відео танкового бою на Харківському напрямку

Понеділок 05 серпня 2024 20:59
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Прикривали піхоту. Третя штурмова показала відео танкового бою на Харківському напрямку Ілюстративне фото: на Харківському напрямку ЗСУ штурмували позиції росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські бійці змогли зачистити та вийти на позиції росіян під час того, як їх прикривали танкісти з Третьої штурмової бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бійців Третьої штурмової бригади.

Як розповіли у бригаді, бої відбувались на Харківському напрямку. Там танки бригади заїхали на прикриття штурмових дій українських підрозділів.

Поки штурмові групи виходили на позиції росіян та розпочинали зачистку, танкісти поцілили у командний пункт та уразили звʼязок противника.

"Епічний штурм, помста та емоції наших бійців - у кадрах від Танкового батальйону," - сказано у підписі до відео.

Раніше РБК-Україна розповідало, що українські десантники стримали два штурми росіян на Курахівському напрямку. Внаслідок цього було знищено чотири ББМ, а ще одну - підбито. Танковий екіпаж втік із поля бою.

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