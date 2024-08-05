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Прикрывали пехоту. Третья штурмовая показала видео танкового боя на Харьковском направлении

Понедельник 05 августа 2024 20:59
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Прикрывали пехоту. Третья штурмовая показала видео танкового боя на Харьковском направлении Иллюстративное фото: на Харьковском направлении ВСУ штурмовали позиции россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские бойцы смогли зачистить и выйти на позиции россиян во время прикрытия танкистов из Третьей штурмовой бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бойцов Третьей штурмовой бригады.

Как рассказали в бригаде, бои проходили на Харьковском направлении. Там танки бригады приехали на прикрытие штурмовых действий украинских подразделений.

Пока штурмовые группы выходили на позиции россиян и приступили к зачистке, танкисты попали в командный пункт и поразили связь противника.

"Эпический штурм, месть и эмоции наших бойцов - в кадрах от Танкового батальона", - говорится в подписи к видео.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинские десантники сдержали два штурма россиян на Кураховском направлении. В результате были уничтожены четыре ББМ, а еще одна - подбита. Танковый экипаж скрылся с поля боя.

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