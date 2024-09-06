Прикрі дрібниці: як продовжити життя обладнанню автомобіля

Одна з ознак того, що автомобіль наближається до статусу старого – коли в нього не працює частина його допоміжних систем, так званих опцій комфорту. Без яких, бува, користуватись машиною стає неможливо. Ремонтувати ці "люксові" пристрої справді складно і дорого, але можна зробити дещо, щоб відкласти їхній вихід з ладу.

Кондиціонер і опалення

Щоб запобігти передчасній розгерметизації системи кондиціонування повітря, її слід активувати на 5-10 хвилин хоча б раз на місяць. Олива, яка міститься в холодоагенті (фреоні), буде змащувати ущільнення трубопроводів системи, уберігаючи їх від пересихання. Кнопки і ручки управління кліматом обертайте плавно і повільно, аби зберегти від поламок вимикачі, тросики і пластикові деталі проводів. Вчасно змінюйте повітряний фільтр салону, щоб у системі не заводилися грибки та погані запахи, а радіатори "кондея" і "пічки" щоб не забивалися пилом і дрібним сміттям з вулиці. Не варто вмикати кондиціонер, коли його контур має протічки і заповнений фреоном не в повному об’ємі, адже це скорочує ресурс компресора.

Електричні склопідйомники

Слідкуйте за легкістю переміщення скла у напрямних дверей, за потреби очищуйте та змащуйте їх. Це допоможе уберегти електромоторчики та редуктори приводів скла від передчасного зношення щіток, підшипників та шестерень. А якщо привод не має електричного захисту від перевантаження, заїдання скла може призвести до перегорання обмоток двигуна.

Електроприводи сидінь

Приводи передніх крісел відмовляють доволі часто, а ігнорувати проблему не можна, бо положення водія – то оглядовість з-за керма і безпека руху. Часто проблема криється у воді, яка накопичується під сидіннями. Слідкуйте, що під килимками було сухо, тим більше, що це корисно і для джгутів проводки, які часто прокладають по підлозі сучасного автомобіля. Волога рано чи пізно призведе до окислення контактів в роз'ємах а то й до їхнього повного руйнування– з усіма наслідками аж до замикання. Відтак, за герметичністю кузова та станом його ущільнень теж обов'язково треба слідкувати.

Освітлення приладів

Рідні лампочки автомобіля в таких місцях як підсвітлення приладів та кнопок зазвичай служать довго, протягом кількох сотень тисяч кілометрів. Але коли вони таки перегорять, власник дізнається, що для заміни багатьох з них доводиться розбирати передню панель або оббивку салону, що завжди дорожче за саму лампочку. Тому досвідчені електрики радять на немолодій машині одного разу взяти і замінити всі лампи підсвічування разом – у тому числі і справні, яким проте, все одно залишилося служити недовго. Принципово важливо перед розбиранням торпедо придбати лампи високої якості, які прослужать досить довго.

Люк у даху

З часом цей зручний і корисний пристрій може перетворитись на справжнє лихо. Мокра стеля, пліснява в салоні і несправна проводка через підтоплення її водою з негерметичного люка – нормальна справа для занедбаних машин у багатій комплектації. Тож необхідно раз на кілька місяців прочищати зливні канали люка, його жолобки та трубки. Слідкуйте за станом гумових ущільнювачів; аби гума не затверділа і не потріскалася, її мажуть спеціальним засобом або гліцерином з найближчої аптеки. Напрямні механізми і шарніри люка слід змащувати, причому – спеціальним мастилом, яке не шкодить гумі і пластику. Також напрямні слід очищувати від пилу, засохлого мастила, сухих комах, листя тощо.

Коротко

Кожен автомобіль у багатій комплектації, переходячи у поважний вік, стає свого роду міною сповільненої дії. Бо якщо за ремонт життєво важливих агрегатів та систем типу двигуна, трансмісії та ходової беруться в усіх СТО, то фахівців для відновлювання "дрібниць" типу приводів сидінь чи кнопок опалення вам доведеться шукати довго. Відтак, зазначені додаткові системи справді треба берегти, поки вони працюють нормально, і вживати профілактичних заходів для продовження ресурсу.