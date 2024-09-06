Досадные мелочи: как продлить жизнь оборудованию автомобиля

Один из признаков того, что автомобиль приближается к статусу подержанного – когда у него не работает часть его вспомогательных систем, так называемых опций комфорта. Без которых, бывает, пользоваться машиной становится невозможно. Ремонтировать эти "люксовые" устройства действительно сложно и дорого, но можно сделать кое-что, чтобы отложить их выход из строя.

Кондиционер и отопление

Чтобы предотвратить преждевременную разгерметизацию системы кондиционирования воздуха, ее следует активировать на 5-10 минут хотя бы раз в месяц. Масло, содержащееся в хладагенте (фреоне), будет смазывать уплотнение трубопроводов системы, уберегая их от пересыхания. Кнопки и ручки управления климатом вращайте плавно и медленно, чтобы уберечь от поломок выключатели, тросики и пластиковые детали проводов. Вовремя меняйте воздушный фильтр салона, чтобы в системе не заводились грибки и плохие запахи, а радиаторы "кондея" и "печки", чтобы не забивались пылью и мелким мусором с улицы. Не следует включать кондиционер, когда его контур имеет протечки и заполнен фреоном не в полном объеме, ведь это сокращает ресурс компрессора.

Электрические стеклоподъемники

Следите за легкостью перемещения стекла в направляющей двери, при необходимости очищайте и смазывайте их. Это поможет уберечь электромоторчики и редукторы приводов стекла от преждевременного износа щеток, подшипников и шестерен. А если привод не имеет электрической защиты от перегрузки, заедание стекла может привести к перегоранию обмоток двигателя.

Электроприводы сидений

Приводы передних кресел отказывают довольно часто, а игнорировать проблему нельзя, потому что положение водителя – это обзорность из-за руля и безопасность движения. Часто проблема кроется в воде, которая скапливается под сиденьями. Следите, что под ковриками было сухо, тем более что это полезно и для жгутов проводки, которые часто прокладывают по полу современного автомобиля. Влага рано или поздно приведет к окислению контактов в разъемах, а то и к их полному разрушению – со всеми последствиями вплоть до замыкания. Следовательно, за герметичностью кузова и состоянием его уплотнений тоже обязательно следует следить.

Освещение приборов

Родные лампочки автомобиля в таких местах, как подсветка приборов и кнопок, обычно служат долго, в течение нескольких сотен тысяч километров. Но когда они таки перегорят, владелец узнает, что для замены многих из них приходится разбирать переднюю панель или обивку салона, что всегда дороже самой лампочки. Поэтому опытные электрики советуют на пожилой машине однажды взять и заменить все лампы подсветки вместе – в том числе и исправные, которым впрочем, все равно осталось служить недолго. Принципиально важно перед разборкой торпедо приобрести лампы высокого качества, которые прослужат достаточно долго.

Люк в крыше

Со временем это удобное и полезное устройство может превратиться в настоящую беду. Мокрый потолок, плесень в салоне и неисправная проводка из-за подтопления ее водой из негерметичного люка – нормальное дело для заброшенных машин в богатой комплектации. Следовательно, необходимо раз в несколько месяцев прочищать сливные каналы люка, его желобки и трубки. Следите за состоянием резиновых уплотнителей; чтобы резина не затвердела и не потрескалась, ее мажут специальным средством или глицерином из ближайшей аптеки. Направляющие механизмы и шарниры люка следует смазывать, причем – специальной смазкой, которая не вредит резине и пластику. Также направляющие следует очищать от пыли, засохшей смазки, сухих насекомых, листьев и т.п.

Кратко

Каждый автомобиль в богатой комплектации, переходя в почтенный возраст, становится своего рода миной замедленного действия. Ибо если за ремонт жизненно важных агрегатов и систем типа двигателя, трансмиссии и ходовой берутся во всех СТО, то специалистов для восстановления "мелочей" типа приводов сидений или отопительных кнопок вам придется искать долго. Следовательно, указанные дополнительные системы действительно нужно беречь, пока они работают нормально, и принимать профилактические меры для продления ресурса.