Прикрасили банерами. У Маріуполі окупанти почали маскувати військовий транспорт

За його словами, росіяни маскують військові тягачі, які перевозять танки чи іншу гусеничну техніку. Вони вішають на них різноманітні банери та прибрали тактичні позначки.

"Подивишся - цивільна платформа з зеленим тягачем. Але якщо спробувати знайти таку фірму - натикаєшся на домен в продажі. Логічно", - пише Андрющенко.

Фото: російський транспорт (t.me/andriyshTime)