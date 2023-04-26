UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикрасили банерами. У Маріуполі окупанти почали маскувати військовий транспорт

Фото: у Маріуполі окупанти почали маскувати військовий транспорт (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни в окупованому Маріуполі почали банерами маскувати військовий транспорт, що рухається суходолом в Крим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, росіяни маскують військові тягачі, які перевозять танки чи іншу гусеничну техніку. Вони вішають на них різноманітні банери та прибрали тактичні позначки.

"Подивишся - цивільна платформа з зеленим тягачем. Але якщо спробувати знайти таку фірму - натикаєшся на домен в продажі. Логічно", - пише Андрющенко.

Фото: російський транспорт (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія вивозить через Бердянськ вкрадену в Україні кукурудзу.

Також повідомлялося, що окупанти перетворюють порт Маріуполя на великий хаб для експорту краденого зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольокупантиВійна Росії проти України